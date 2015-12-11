На Донеччині затримали завербованого ФСБ СБУшника

Як повідомляє прес-центр СБУ, представники незаконного збройного угруповання "МДБ ДНР" спільно з куратором від ФСБ Росії завербували підполковника cпецслужби у грудні минулого року.

Зловмисник, використовуючи конспірацію, постачав бойовикам дані про діяльність СБУ в районі проведення антитерористичної операції.

Для зв'язку з терористами він залучив свою матір, яка особисто возила флешки з інформацією на тимчасово окуповані території.

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"Встановлено також, що зрадник – товариш одного з ватажків терористичної організації "ДНР" Олександра Ходаковського, з яким вони займалися рукопашним боєм та боєм на ножах", - заявляє СБУ.

Зловмисник та його мати затримані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України.