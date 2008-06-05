Експерти засперечалися з Тимошенко щодо зростання цін на курятину

Зростання цін на курятину в Україні викликане подорожчанням свинини і яловичини, а не картельною змовою виробників.

Таку думку висловила в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН начальник аналітичного відділу Консалтингового агентства ААА Марія КОЛЕСНИК.

За словами М.КОЛЕСНИК, після того, як у грудні минулого року на українському ринку істотно підвищилися ціни на м`ясну продукцію, насамперед на яловичину і свинину, попит переорієнтовувався на дешевшу курятину. «Це було дуже різко, виробники не були готові, і на ринку утворився дефіцит, який привів до зростання цін», - сказала М.КОЛЕСНИК.

На думку експерта, монополісти на українському ринку м`яса птиці справді є, але «це ті монополісти, які до останнього часу вельми успішно розвивали ринок. Можна говорити про монополізм, але в доброму сенсі». «На сьогодні я не упевнена, що саме виробники курятини намагаються стримати високі ціни. По-перше, є посередники, по-друге - торгові мережі», - додала М.КОЛЕСНИК.

На її думку, якість курячого м`яса, що імпортується, за збільшення обсягів якого виступає прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, залежатиме від рівня перевірок на кордоні.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО закликала губернаторів для зниження ціни на м`ясо птиці вжити заходів щодо збільшення імпорту цієї продукції в Україну.

Прем`єр зазначила, що на ринку м`яса птиці в Україні працює два виробники, і їхні дії, враховуючи те, що ціни на цю продукцію піднялися вище європейських, нагадують “картельну змову”.

"Я не знаю, яку ще рентабельність треба дати нашим виробникам, щоб задовольнити їхні апетити", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що дала доручення Держінспекції з контролю за цінами вивчити ситуацію з цінами на м`ясо птиці в Україні.

За інформацією прем`єр-міністра, за травень найбільше піднялися ціни на м`ясо птиці у Львівській, Рівненській, Івано-Франківській і Донецькій областях, а в Києві ціни піднялися на рекордну позначку - на 22%, що, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, є «економічним хамством».