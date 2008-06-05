На Чернігівщині зупинилася... інфляція

У Чернігівській області зупинились інфляційні процеси, економіка вийшла на показники дефляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО.

Цей результат він вважає наслідком копіткої системної роботи керівництва області.

Водночас В. ХОМЕНКО звернув увагу журналістів, що в Чернігівській області, за даними моніторингу, ціни на продовольчі товари у роздрібній торгівельній мережі зросли за рік на 46,1%, а з початку року – на 13,3%.

У цілому в Україні ціни на продовольство за рік (з 30 квітня 2007 року по 30 квітня 2008 року) зросли на 53%.

На думку керівника області, на ситуацію на внутрішньому ринку, крім інфляційних процесів, значною мірою впливає вступ України до Світової організації торгівлі.

Незважаючи на те, що темпи промислового росту в області за січень-квітень цього року (9,5%) перевищують минулорічні (6,7%), в окремих галузях, зокрема, у легкій промисловості, товаровиробник не захищений.

"Він сьогодні практично не здатен захистити свій продукт від недобросовісної конкуренції, зокрема, неконтрольованого ввезення товарів "секонд-хенду", - зазначив В.ХОМЕНКО. Внаслідок цього виробництво продукції легкої промисловості знизилося за цей період на 3,6% (в минулому році +5,8%).

"Аналіз внутрішнього ринку показує, що необхідно вжити ряд додаткових заходів на загальнодержавному ринку для покращення економічної ситуації", - переконаний голова Чернігівської ОДА.