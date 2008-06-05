Держдеп США має претензії до України

Держдепартамент США відзначає існування проблем у сфері боротьби з торгівлею людьми в Україні.

Як повідомляє радіо “Свобода”, про це йдеться у восьмому звіті Державного департаменту США про боротьбу з торгівлею людьми.

У звіті розглянуто ситуацію щодо боротьби з торгівлею людьми у 170 країнах світу. Держдепартамент поділив ці країни на три групи. До першої увійшли країни, які ведуть активну боротьбу з работоргівлею.

До другої категорії належать країни, де ситуація не повністю відповідає нормам законодавства США, однак там влада докладає відповідних зусиль для боротьби з торгівлею людьми.

Друга група має спеціальний розділ «Список особливої уваги», до якого увійшли, зокрема, Росія, Азербайджан, Вірменія, Індія, Китай, деякі країни Латинської Америки та Африки.

До цієї групи у звіті віднесено й Україну.

Радіо “Свобода” зауважує, що Україну не лише хвалять за посилення боротьби з торгівлею людьми, а й закидають чимало претензій. Серед інших – те, що територією України до інших країн потрапляють чоловіки, жінки та діти з метою їхньої сексуальної експлуатації і примусової праці. Торгівля людьми існує також всередині України, переважно для проституції, примусової праці у сільськогосподарській галузі, сфері послуг і жебрацтва. Однією з причин недостатньої боротьби з торгівлею людьми в Україні є високий рівень корупції серед державних службовців, зазначає Держдепартамент.

До третьої групи потрапили країни, у яких боротьба з торгівлею людьми є найгіршою. У цьому списку опинилися, зокрема, Алжир, Катар, КНДР, Куба, Кувейт, Молдова, Оман, Саудівська Аравія, Сирія, Судан та інші.