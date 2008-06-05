Податківці і журналісти підписали Меморандум про співпрацю

Документ діє впродовж 5 років

Державна податкова адміністрація і Національна спілка журналістів України підписали Меморандум про співпрацю. Державна податкова адміністрація і Національна спілка журналістів України підписали Меморандум про співпрацю. Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали голова ДПАУ Сергій БУРЯК і голова НСЖУ Ігор ЛУБЧЕНКО. Меморандум набуває чинності з моменту підписання і діє впродовж 5 років. Сторони зобов`язуються підтримувати ділові контакти і застосовувати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності ділових зв`язків, а також всіляко сприяти розвитку інших форм співпраці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter