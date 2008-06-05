Податківці і журналісти підписали Меморандум про співпрацю
10:36, 05 червня 2008Суспільство
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Документ діє впродовж 5 років
|Сергій БУРЯК
Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали голова ДПАУ Сергій БУРЯК і голова НСЖУ Ігор ЛУБЧЕНКО.
Меморандум набуває чинності з моменту підписання і діє впродовж 5 років.
Сторони зобов`язуються підтримувати ділові контакти і застосовувати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності ділових зв`язків, а також всіляко сприяти розвитку інших форм співпраці.
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