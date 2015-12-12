"Правий сектор" йде з блокпостів на адмінкордоні з окупованим Кримом

Про це виданню Крим.Реалії заявив спікер «Правого сектора» Олексій Бик.

«Оперативний штаб «Правого сектора» на блокаді прийняв рішення, що у зв'язку з тим, що наші партнери по блокаді дозволили пускати електрику, фактично усунули нас від прийняття рішень, ми змінюємо формат присутності на кордоні з Кримом. Ми більше не будемо приймати участь у кримському Майдані, блокувати дороги, стояти на блокпостах. Ми завершили свою участь в блокаді Криму», – уточнив Олексій Бик.

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При цьому він додав, що не виключає ймовірності повернення на акцію з блокади окупованого півострова, «але це передбачає додаткових узгоджень, переговорів, і зміни формату відносин в рамках блокади», – сказав спікер «Правого сектора».

Один з ініціаторів акції «громадянської блокаді» Криму АТР Ленур Іслямов повідомив Крим.Реалії, що представник «Правого сектора» залишається в штабі акції.

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«Правий сектор залишає цивільні пости, які зараз сенсу вже не мають. Ми теж ці блокпости зараз залишаємо, тому що ми їх переформатуємо. У нас немає ніяких проблем з «Правим сектором». Ми саму громадянську акцію переформатуємо», – пояснив Іслямов.