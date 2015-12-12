Постачання Україні ПТРК Javelin тільки призведе до погіршення ситуації - генерал армії США

Пентагоні впевнені, що озброєння українців тільки погіршить ситуацію, передає "Голос Америки".

Надання летального озброєння України тільки призведе до погіршення ситуації, переконаний командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес.

"Ми дали чітко зрозуміти: США хочуть, щоб Україна могла себе захистити. Якщо політика США про надання Україні Javelin (протитанковий ракетний комплекс) зміниться, це, ймовірно, призведе до збільшення втрат серед українців на полі бою, так як росіяни істотно збільшать свою військову присутність. Я думаю, що найкраще - це продовжувати вчити українців і надавати їм підтримку", - сказав генерал.

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За словами Бена Годжеса, Росія докладає максимум зусиль, щоб ситуація на Сході України зайшла в глухий кут: "Ми не хочемо цього. Цього хоче Росія. Росія хоче створити безлад, щоб не платити за свої дії, щоб Україні було важко вступити до ЄС або отримати статус країни-претендента на вступ у Євросоюз. Подібний крок допоможе українській економіці. Є сигнали, що ЄС готовий прийняти безвізовий режим з Україною - Євросоюз і надалі шукає шляхи підтримати Україну. ОБСЄ намагається знайти політичне рішення конфлікту, яке закладено в мінських домовленості".

Також Бен Годжес схвально відгукнувся про рівень підготовки українських військових: "Професіоналізм українських військових продовжує зростати, і це вражає. Ми вчимо українців надавати першу допомогу пораненим на полі бою. Це дає впевненість солдатам, знати, що навіть у разі поранення вони виживуть і швидко встане на ноги".

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Генерал Годжес додає, що Крим залишиться проблемою ще протягом довгого часу. Москва демонструє, що не збирається залишати незаконно аннексированную територію України.

Відзначимо, в урядових колах США неодноразово обговорювалося питання постачань Україні летального озброєння, в тому числі Javelin, однак на практичну реалізацію цієї ідеї Вашингтон поки не зважився.

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FGM-148 Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для знищення бронетехніки, захищених об'єктів (типу бункер, ДОТ, ДЗОТ) і низколетящих малоскоростных цілей (вертольотів і безпілотників). Є першим серійним протитанковим ракетним комплексом третього покоління.

Як повідомлялося, на озброєння українських військових надійшов новий высокомобильный портативний комплекс "Стугна-П" українського виробництва. За оцінками експертів, це ще не Javelin, але для ряду задач нічим не поступається американським ракет озброєння.