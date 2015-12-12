Синоптики попередили українців про налипання мокрого снігу та ожеледь
14:11, 12 грудня 2015Суспільство
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Завтра вночі у східних, вдень у західних та північних областях України очікується місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
У західних областях очікується налипання мокрого снігу \ Фото УНИАН
Як повідомляє гідрометцентр, також завтра вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, місцями 25 м/с.
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