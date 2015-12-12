Синоптики попередили українців про налипання мокрого снігу та ожеледь

Як повідомляє гідрометцентр, також завтра вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, місцями 25 м/с.

Читайте такожУкраїнців попереджають про погіршення погодних умовНа решті території буде хмарно з проясненнями. Найвища температура очікується у південних областях - до +6.