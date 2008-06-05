Єхануров: військові Грузії і України готові до вступу в НАТО

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ упевнений, що збройні сили України і Грузії найбільше підготовлені до вступу в НАТО порівняно з іншими відомствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Горі.

«І Україна, і Грузія готуються до вступу в НАТО. І я так розумію, що стосується збройних сил наших країн, то вони є локомотивом руху», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він підкреслив, що найменше претензій до військових, хоча, водночас, в Україні є складнощі по лінії громадської думки (щодо вступу в НАТО), а в Грузії проблеми пов`язані з територіальною цілісністю.

«Військові Грузії і України більш готові, щоб прийняти План дій щодо вступу в НАТО, а сам вступ ще попереду. Треба спочатку добитися плану», - сказав міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ також повідомив, що наступного тижня візьме участь у консультаціях між Україною і НАТО, які відбудуться в Брюсселі.