Яценюк озвучив свій прогноз інфляції

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що інфляція в 2008 році буде на рівні показника минулого року, тобто становитиме близько 16% (2007 року інфляція становила 16,6%), а зростання ВВП - 6-7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на п`ятому українському інвестиційному форумі «Україна 2008: реальність і перспективи», організованому «Альфа-банком».

«Однозначно інфляція буде високою. Я її чекаю на рівні минулого року... Щодо зростання ВВП на рівні 6-7% ми залишимося цього року", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, основним чинником, що впливає на підвищення інфляції, залишатиметься зростання цін на енергоносії та продовольчі товари.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що світове зростання цін на продовольчу продукцію, з одного боку, вплинуло на підвищення цін на продукти харчування в Україні, що є тимчасовим явищем, з іншого боку, це шанс для держави забезпечити розвиток аграрного сектору.

«Таким чином, зміна кон`юнктури споживання країнами, що розвиваються, починаючи з Індії, Китаю і закінчуючи Європейським Союзом, позитивно повинна вплинути на економічні показники України в середньостроковій перспективі, тобто агропромисловий сектор завдяки цій кризі обов`язково повинен розвиватися, - сказав А.ЯЦЕНЮК. – Що стосується короткострокової перспективи, то, звичайно, ми отримали певний негативний ефект у вигляді зростання цін на продукти харчування, але цей негативний ефект буде однозначно короткостроковим і, я думаю, що ви побачите наступних три місяці, які будуть не інфляційними, якщо навіть не дефляційними. Така структура, як правило, в урожайні місяці інфляція має дуже помірний складник, і ми її прогнозуємо на рівні 1% на місяць, це максимальний показник, який ми чекаємо. Таким чином, та інфляційна динаміка, яка була, починаючи практично з липня-серпня минулого року, її буде певним чином стабілізовано, передусім завдяки сезонності».

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), в січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го - 10,3%).

Держбюджет-2008 розраховано з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

У квітні ц.р. Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 13,8 до 17,2%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

4 червня на засіданні парламенту міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН сказав, що «за підсумками року показник інфляції може бути менший, аніж минулого року».

Б.ДАНИЛИШИН також зазначив, що темпи зростання ВВП, за прогнозами Мінекономіки, становитимуть 6,8%.