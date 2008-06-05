У підлеглого Вінського стріляли з браунінга

У вівторок на трасі Київ–Одеса було вчинено замах на одного із співробітників Міністерства транспорту і зв`язку. Коммерсант-Украина, зсилаючись на дані центругромадських зв`язків УМВС в Київській області, повідомляє, що близько 20.00 головний фахівець одного із структурних підрозділів Мінтрансу прямував на особистому автомобілі разом з супутницею додому – в Червону Мотовилівку Фастівського району. За інформацією видання, йдеться про 46-річного Вадима Логвиненка.

На 43-у кілометрі траси його автомобіль наздогнав малолітражний моторолер Honda, водій якого зробив три постріли з пістолета Brauning з глушником. Одним з них жінка була поранена в палець, дві кулі застрягли в м`якій оббивці салону.

Чоловік на моторолері спробував вирватися вперед і сховатися, проте Вадим Логвиненко поїхав за ним. Приблизно через десять хвилин він наздогнав моторолер і ударом бампера збив його з дороги в кювет. Вслід за цим співробітник Мінтрансу продовжив рух і зупинився лише на найближчій заправці – щоб викликати міліцію. Потім він відвіз свою супутницю в лікарню і повернувся для надання свідчень на місце події.

Обстеживши дорожнє полотно, слідчі знайшли всі гільзи. Моторолер знаходився в кюветі; сам стрілець сховався. Його пошуки продовжуються, проте ускладнюються тим, що не складений фоторобот. Міліцію здивувало те, з якої моделі зброї робилися постріли. Пістолети фірми Brauning не часто використовуються на території України. Знайти ж для них глушник украй складно.

За фактом даного інциденту міліція порушила кримінальну справу за ст. 15 і ст. 115 УК ("замах на навмисне вбивство"). Слідство пов`язує замах з професійною діяльністю потерпілого. "Він (Вадим Логвиненко) займався контролем за вантажними перевезеннями Мінтрансу, - розповіло джерело Комерсанта в слідчій групі.– Декілька останніх перевірок цілком могли послужити причиною."

У самому Мінтрансі замах на життя Вадима Логвиненка коментувати відмовилися. Крім того, в прес-службі відомства заявили виданню, що "в апараті міністерства така людина не працює". В той же час Комерсант заявляє, що джерело у відділі кадрів Мінтрансу стверджує: "така людина дійсно працює в одному з наших відділень".