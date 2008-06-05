На Вінниччині викрили "прихватизацію" газопроводу

У Тиврівському районі Вінницької області співробітники департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС в області порушили кримінальну справу за фактом привласнення керівником дачного масиву газопроводу, який побудований за кошти жителів цього масиву.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, в 2004 році жителі дачного масиву зібрали близько 120 тис. грн. для будівництва газопроводу з метою газифікації будинків у зазначеному масиві. У грудні 2004 року газопровід був побудований та введений в експлуатацію. У червні 2005 року керівник дачного масиву зареєстрував приватне підприємство з однойменною назвою дачного масиву та оформив на це підприємство побудований газопровід.

Після цього підозрюваний вимагав та одержав від жителів дачного масиву гроші за підключення до газопроводу. Усього, за даними міліції, таким чином керівник дачного масиву одержав понад 10 тис. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Ведеться слідство.