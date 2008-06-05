Відкриється четвертий фестиваль португальського кіно

Посольство Португалії в Україні запрошує на четвертий фестиваль португальського кіно, що пройде з 6 по 8 червня в київському "Будинку Кіно".

П’ять фільмів представлених на фестивалі, це роботи як визнаних митців португальського кіно, так і представників нового покоління, які майстерно відобразили новітні течії сучасного кінематографу Португалії.

Відкриття фестивалю 6 червня о 18.30.

7-го та 8-го червня сеанси починаються о 18 та о 20 годині.

Вхід вільний.

Адреса "Будинку Кіно": вулиця Саксаганського 6.

Фестиваль португальського кіно 2008

ПРОГРАМА 6 червня

19:00 – „Кохання та пальчики ніг” – 1993 рік, романтична драма, 124 хв., режисер Луїш Філіпе Роша

(Червона зала)

19:00 – „Камарате”- 2001 рік, драма, 100 хв., Луїш Філіпе Роша*

(Синя зала)

7 червня 18:00 – „20,13 (Чистилище)” - 2006 рік, драма про війну, 102 хв., Жоакім Лейтау (Червона зала)

18:00 – „Таємниця дороги до Сінтри” - 2007 рік, пригодницький фільм, 115 хв., Жорже Пайшау да Кошта*

(Синя зала)

20:00 – „Постріл в темряві” - 2005 рік, драма/трилер, 102 хв., Леонел Вієйра*

(Червона зала)

20:00 – „Кохання та пальчики ніг” – 1993 рік, романтична драма, 124 хв., Луїш Філіпе Роша

(Синя зала)

8 червня 18:00 – „Таємниця дороги до Сінтри” - 2007 рік, пригодницький фільм, 115 хв., Жорже Пайшау да Кошта*

(Червона зала)

18:00 – „Постріл в темряві” - 2005 рік, драма/трилер, 102 хв., Леонел Вієйра*

(Синя зала)

20:00 – „Камарате” - 2001 рік, драма, 100 хв., Луїш Філіпе Роша*

(Червона зала)

20:00 – „20,13 (Чистилище)” - 2006 рік, драма про війну, 102 хв., Жоакім Лейтау

(Синя зала)

Відкриття: 6 червня о 19:00 у Червоній залі.

Примітки: у Синій залі демонструються фільми мовою оригіналу.

*Стрічки із субтитрами англійською мовою