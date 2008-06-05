Відкриється четвертий фестиваль португальського кіно
Посольство Португалії в Україні запрошує на четвертий фестиваль португальського кіно, що пройде з 6 по 8 червня в київському "Будинку Кіно".
П’ять фільмів представлених на фестивалі, це роботи як визнаних митців португальського кіно, так і представників нового покоління, які майстерно відобразили новітні течії сучасного кінематографу Португалії.
Відкриття фестивалю 6 червня о 18.30.
7-го та 8-го червня сеанси починаються о 18 та о 20 годині.
Вхід вільний.
Адреса "Будинку Кіно": вулиця Саксаганського 6.
Фестиваль португальського кіно 2008
ПРОГРАМА6 червня
19:00 – „Кохання та пальчики ніг” – 1993 рік, романтична драма, 124 хв., режисер Луїш Філіпе Роша
(Червона зала)
19:00 – „Камарате”- 2001 рік, драма, 100 хв., Луїш Філіпе Роша*
(Синя зала)
7 червня18:00 – „20,13 (Чистилище)” - 2006 рік, драма про війну, 102 хв., Жоакім Лейтау (Червона зала)
18:00 – „Таємниця дороги до Сінтри” - 2007 рік, пригодницький фільм, 115 хв., Жорже Пайшау да Кошта*
(Синя зала)
20:00 – „Постріл в темряві” - 2005 рік, драма/трилер, 102 хв., Леонел Вієйра*
(Червона зала)
20:00 – „Кохання та пальчики ніг” – 1993 рік, романтична драма, 124 хв., Луїш Філіпе Роша
(Синя зала)
8 червня18:00 – „Таємниця дороги до Сінтри” - 2007 рік, пригодницький фільм, 115 хв., Жорже Пайшау да Кошта*
(Червона зала)
18:00 – „Постріл в темряві” - 2005 рік, драма/трилер, 102 хв., Леонел Вієйра*
(Синя зала)
20:00 – „Камарате” - 2001 рік, драма, 100 хв., Луїш Філіпе Роша*
(Червона зала)
20:00 – „20,13 (Чистилище)” - 2006 рік, драма про війну, 102 хв., Жоакім Лейтау
(Синя зала)
Відкриття: 6 червня о 19:00 у Червоній залі.
Примітки: у Синій залі демонструються фільми мовою оригіналу.
*Стрічки із субтитрами англійською мовою