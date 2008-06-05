Газпром не пропонував особливих умов українським підприємствам

Дочірня компанія російського ВАТ «Газпром» - ТОВ «Газпром збут Україна» спростовує інформацію окремих ЗМІ про особливі умови постачання природного газу українським підприємствам.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «Газпром збут Україна».

У повідомленні наголошується, що в своїй ціновій політиці компанія неухильно слідує нормативним актам уряду про рівень граничних цін для реалізації промисловим споживачам, а також виходить з умов контракту з імпортером природного газу в країну - НАК «Нафтогаз України».

Водночас компанія зазначає, що за Угодою про врегулювання відносин у газовій сфері «Нафтогаз України» реалізує ресурс ТОВ «Газпром збут Україна» з мінімальною маржею - 0,01 дол. за тис. куб. м. Крім того, за умовами контракту, вартість ресурсу для ТОВ «Газпром збут Україна», як і для інших контрагентів, враховує витрати НАК «Нафтогаз України» на реалізацію природного газу, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики.

Компанія звертається до ЗМІ з проханням утриматися від публікації недостовірної неперевіреної інформації, здатної погіршити конструктивні взаємини України та Російської Федерації в енергетичній сфері.

Як повідомлялося, 3 червня газета “Коммерсант-Украина” написала, що через дешевшу ціну на газ з боку "Газпрому збут Україна" «НАК тепер може розраховувати хіба що на поставки дрібним споживачам через мережу власних трейдерів, упевнені експерти”. Газета також пише: "Газпром збут Україна" пропонує вигідніші умови постачання. Компанія продає газ по 290 дол. за тисячу кубометрів, тоді як "Нафтогаз" - по 325 дол. за тисячу кубометрів, розповів гендиректор ММК ім. Ілліча Володимир БОЙКО. "При цьому в «Нафтогазу» ціна постійно зростає", - додав він. Так, з 1 травня НАК "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ для промислових споживачів на 10%, а з червня вона збільшилася ще на 3% і досягла 1476,71 грн. за тисячу кубометрів (див. вид. від 13 травня)”

Довідка УНІАН. ТОВ «Газпром збут Україна» - дочірня компанія ВАТ «Газпром» (Росія), створена для роботи на українському ринку на виконання Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері між Україною та Російською Федерацією від 12 березня 2008 року. Компанія має в своєму розпорядженні чинну ліцензію на постачання природного газу за нерегульованим тарифом терміном на 5 років.