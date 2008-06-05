Від Тимошенко вимагають маркувати генетично модифіковані продукти

Фахівці Всеукраїнської екологічної ліги сподіваються, що у найближчий тиждень Кабінет міністрів України прийме постанову про обов’язкове маркування продуктів харчування з генетично модифікованими організмами (ГМО).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила перший заступник голови Ліги Тетяна ТИМОЧКО.

“Зараз цей проект вже узгоджений всіма міністерствами і відомствами. Там має бути близько 30 віз. І вона виноситься на засідання Кабінету міністрів. Я думаю, що на найближчому засіданні Кабінету міністрів, принаймні ми плануємо і очікуємо, що ця постанова і положення про маркування будуть введені”, - сказала Т.ТИМОЧКО.

Вона нагадала, що перша постанова, згідно з якою на продуктах, які мають генетично модифіковані складові, має міститися інформація про них, була прийнята торік 1 серпня Кабміном під головуванням Віктора ЯНУКОВИЧА, але 21 листопада той самий Кабмін її скасував. Після цього Ліга подала заяву до Адміністративного окружного суду Києва. 11 лютого ц.р. суд визнав урядову постанову від 21 листопада недійсною і зобов’язав Кабінет міністрів вести в дію постанову від 1 серпня.

Таким чином, за поясненням Т.ТИМОЧКО, уряд має зараз виконати рішення суду. Вона також повідомила, що подавати оновлений проект постанови мало Міністерство охорони здоров’я, але 3 місяці відтягувало, в результаті Екологічна ліга звернулась до Міністерства економіки, щоб воно зробило подання. У цьому міністерстві, як підкреслила один з керівників організації, їх позиція була активно підтримана.

На переконання Т.ТИМОЧКО, як тільки почне діяти положення про маркування, виробники чистих продуктів почнуть отримувати більше прибутків, оскільки люди будуть купувати саме їх продукцію, а крім того, підприємствам не треба буде сплачувати за лабораторні дослідження ГМП.

“Як тільки це положення про маркування буде введено, паралельно в рамках нашої інформаційної кампанія наші осередки Екологічної ліги візьмуть під жорсткий контроль абсолютно всі продукти харчування. Тоді ми будемо, передавати продукти харчування в лабораторію, щоб встановити, чи виробники пишуть правду чи ні. Тобто закрутиться вся “машина”, - заявила Т.ТИМОЧКО.