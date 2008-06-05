Колишні посадовці КРУ і ДПА натякають, що заробляли на життя працею

Колишні керівники Луганських обласних управлінь ДПА Андрій МИРОНЕНКО, КРУ Олексій ВИСОЦЬКИЙ та виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втраті працездатності Євген СВИРИДОВ вважають своє нещодавнє звільнення з посад незаконним і мають намір оскаржити його у суді.

Про це вони заявили під час прес-конференції в Луганську.

Вони розповсюдили з цього приводу текст відкритого звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Парламентської асамблеї Ради Європи, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, Верховного суду України, Генеральної прокуратури та засобів масової інформації.

У зверненні серед іншого зазначається, що “під надуманими приводами декотрі посадові особи з центральних органів виконавчої влади застосовують заходи, щоб «видалити» досвідчених працівників з займаних посад в порушення ст. 43 Конституції України, якою закріплено принцип права людини на працю і якою передбачено можливість заробляти собі на життя працею”.

А.МИРОНЕНКО, О.ВИСОЦЬКИЙ та Є.СВИРИДОВ назвали своє звільнення політичним і припустили, що незабаром будуть звільнені з займаних посад інші керівники обласного рівня.