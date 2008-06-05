Червоненко вимагає захистити права китайської фірми

Голова Національного агентства з підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО заявляє про спроби нав`язати китайській компанії Archasia Design Group (Тайвань) підрядчика робіт з реконструкції НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на п`ятому українському інвестиційному форумі «Україна 2008: Реальність і Перспективи», організованому «Альфа-Банком».

«Тепер вдаються до спроб переможцю (Archasia Design виграла конкурс кращого проекту реконструкції НСК «Олімпійський») просто нав`язати підрядчика, - сказав він. - Якщо це відбудеться, то можете забути про інвестиції в Євро».

У той же час Є.ЧЕРВОНЕНКО не уточнив, хто саме вдається до таких спроб.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО в листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вимагає усунути від роботи посадовців, винних у затягуванні реконструкції НСК “Олімпійський”.

Президент зазначив, що, за інформацією голови Національного агентства України з питань підготовки і проведення в Україні фіналу Євро-2012 і президента міжнародної проектної компанії Archasia Design Group Limited внаслідок зволікань – а, по суті, саботажу з боку чиновників Міністерства України у справах сім`ї, молоді і спорту, - взагалі може бути зірване своєчасне здійснення реконструкції головної спортивної арени України.

В.ЮЩЕНКО також нагадав, що конкурс на проведення реконструкції був проведений ще півтора місяці тому, переможець визначений, проте реалізація проекту не розпочалася й досі.

Президент вважає за необхідне «терміново усунути від роботи тих посадовців, які намагаються піддати ревізії результати конкурсу, блокують початок робіт і тим самим завдають відчутної шкоди іміджу держави».