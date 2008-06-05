Комісія Турчинова підтверджує анулювання ліцензії, виданої Vanco

21:03, 05 червня 2008
Суспільство
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"Уряд не допустить корупційних схем"

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції під головуванням першого віце-прем‘єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА на сьогоднішньому засіданні підтвердила правомочність анулювання Міністерством охорони навколишнього природного середовища спеціального дозволу на користування надрами у межах Прикерченської ділянки, наданого попереднім урядом офшорній компанії Vanco Prickerchenska Ltd.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.ТУРЧИНОВА.

«Незважаючи на тиск, який здійснюється на уряд, у тому числі за допомогою залучення безпринципних представників Генеральної прокуратури, шельфи Чорного і Азовського моря знаходяться під контролем держави», – заявив О.ТУРЧИНОВ, коментуючи рішення комісії, і наголосив, що «уряд не допустить реалізації схем, вигаданих корумпованими чиновниками щодо привласнення стратегічних ресурсів держави, які належать нашим нащадкам».

Під час розгляду питання про єдиний принцип надрокористування перший віце-прем‘єр наголосив на необхідності запровадити ефективний та прозорий принцип освоєння стратегічних ресурсів держави, виходячи з пріоритету національних інтересів та енергетичної безпеки України, а також економічних і екологічних наслідків надрокористування.

В результаті обговорення питання було дано доручення Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Міністерству економіки і Міністерству фінансів винести на наступне засідання комісії пропозиції по запровадженню збалансованого та державницького підходу до принципу освоєння шельфу Чорного та Азовського моря.

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