В РФ "за шпигунство" на 11 років засудили українця

Московський облсуд засудив 11 років у колонії суворого режиму громадянина України Валентина Виговського. Про це йдеться в офіційному релізі, оприлюдненому ФСБ РФ.

Читайте такожЗатриманий на Донбасі російський ГРУшник Єрофєєв у суді заявив, що його катували

У ФСБ стверджують, що Виговський через інтернет залучав працівників організацій російського ОПК авіаційно-космічного профілю до збору секретних даних за гроші. Його нібито цікавила закрита технічна документація по перспективним розробкам.

Його затримали у 2012 році за підозрою в тому, що він здобував секретну інформацію для якоїсь іноземної держави (якого саме, в прес-релізі ФСБ не уточнюється).

"Виговський був затриманий співробітниками ФСБ Росії на території Криму. У ході попереднього слідства він визнав факти вербування російських громадян і ведення розвідувальної діяльності проти Росії. В подальшому Виговський В. П. мав намір передати зібрані відомості представнику іноземної держави за грошову винагороду", - стверджують в ФСБ.

Читайте такожВідрізнити озброєних людей від мирних за 2,6 км: адвокат Савченко просить провести слідчий експеримент

Виговський звинувачений у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 183 і статтею 276 КК РФ.