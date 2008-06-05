Блок Кличка вимагає скликати першу сесію Київради

Блок Віталія Кличка вимагає не пізніше наступного тижня скликати першу сесію Київради, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку.

Блок Кличка також пропонує колегам із БЮТ, Блоку Литвина та Блоку Катеринчука укласти угоду про формування команди у Київраді.

“Дієва система влади у Києві можлива лише за умови реалізації у Київраді європейських принципів самоврядування. Ми мусимо зламати практику, коли депутати міськради виступають патронатною службою чиновників з КМДА”, йдеться у повідомленні.

Блок Віталія Кличка готовий представити власну структуру системи виконавчої влади міста.

“У першу чергу необхідно кардинально зменшити кількість заступників голови КМДА та оптимізувати перелік Головних управлінь, надавши їм повноваження для реалізації політики у відповідних сферах, значно збільшити повноваження та відповідальність районних рад та районних адміністрацій, чітко визначивши розмежування повноважень міської та районних влад”, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня відбулось перше засідання першої сесії новообраної столичної міської ради VI скликання.