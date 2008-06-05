Міжнародний союз архітекторів допоможе Києву

Міжнародний союз архітекторів дав згоду допомогти Києву в проведенні міжнародного конкурсу з розробки нового генплану столиці України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні про згоду Союзу архітекторів на зустрічі в Київській міській державній адміністрації з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, а також у присутності інших чиновників КМДА заявив президент організації Гайтан Мішель СЬЮ.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що для Києва є дуже важливим питання розробки нового генплану розвитку міста, оскільки на сьогоднішній день комунікаційні системи міста відчувають колосальне навантаження, а, крім того, швидкими темпами збільшується населення міста і кількість транспорту на вулицях столиці.

При цьому мер Києва підкреслив, що місто необхідно розвивати, будувати, але при цьому влада міста хоче зберегти всі його історичні місця.

«Сьогодні, я думаю, це нові сторінки для дуже гарного міста і ми хотіли б вашої допомоги в оголошенні міжнародного конкурсу з найкращими фахівцями», - звернувся Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ до президента Міжнародного союзу архітекторів.

При цьому міський голова зазначив, що влада столиці не пошкодує грошей на створення нового генплану, який планується розробити до 2020 року. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, після того, як архітектори створять для Києва генплан, планується його представити на обговорення киянам.

Гайтан Мішель СЬЮ, в свою чергу, сказав, що вражений Києвом, його історичною спадщиною і зазначив, що запропонована співпраця можлива. Він повідомив, що з 1958 року ЮНЕСКО делегувало Союзу повноваження проводити міжнародні конкурси, і у зв`язку з цим організація, маючи великий досвід, може допомогти Києву організувати конкурс правильно, з гарантованим якісним результатом.

За його словами, до розробки генплану Києва вони можуть залучити фахівців з усіх п`яти континентів. Як уточнив Гайтан Мішель СЬЮ, Союз об`єднує півтора мільйони архітекторів із 130 країн світу. Президент Союзу повідомив мера Києва, що може домовитися з мерією Парижа про розміщення там усіх пропозицій щодо конкурсу.

Київська влада планує, що новий генплан столиці буде підготовлений протягом наступного року. За словами Гайтана Мішеля СЬЮ, на організацію конкурсу необхідно близько шести-восьми місяців.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав доручення розробити новий комплексний Генеральний план розвитку Києва до 2020 року, оскільки, на його думку, існуючий план 2002 року застарілий і не відповідає реальній ситуації в столиці.