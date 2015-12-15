У Дніпропетровську внаслідок вибуху у відділенні "Нової пошти" загинув чоловік

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполиции в Дніпропетровській області.

За даними поліції, до приміщення "Нової пошти" зайшов чоловік, після чого пролунав вибух. Чоловік загинув. В даний час на місці події працює оперативно-слідча група.

Як повідомляв УНІАН, раніше в місті Буча Київської області чоловік підірвав гранату поруч з компанією хлопців. Підозрюваного затримали, постраждалих доставили до лікарні.