70% батьків на окупованому Донбасі турбує статус "дипломів" і "атестатів" їх дітей - опитування
Близько 70% мешканців тимчасово окупованої частині Донбасу не впевнені у законності шкільних атестатів і дипломів, які отримують їхні діти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко в ході презентації оновлених «Досліджень потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей».
Дослідження ініційовано Гуманітарним штабом Ріната Ахметова і було проведено у 30 найбільш нужденних містах тимчасово окупованій території і «сірої зони» (містах на лінії зіткнення) Донецької і Луганської областей.
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«Актуальною темою є стурбованість населення статусом освіти, яку отримують їхні діти. Більшість батьків – 66% батьків школярів і 71% батьків студентів - висловлюють свою стурбованість визнанням атестатів і дипломів, які отримають їх діти по завершенню свого навчання», - сказала Харченко.
У той же час експерт зазначила, що дітей в освітніх установах стало більше, викладачів вистачає, школи отримали нові підручники з Росії, навчальна програма - «російського стандарту».
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«Базові потреби задоволені (опалення, скління, ремонт дахів). Але є гостра проблема в додаткових речах - меблях, гардинах, спортінвентарі, канцелярії, музичних інструментах», - сказала Харченко.
Також експерт зазначила, що у дітей, які проживають на Донбасі, спостерігається спад соціальної активності, вони повертаються у свою звичайну зону комфорту.
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