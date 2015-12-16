Джемілєв: чисельність переселенців з окупованого Криму становить 35 тисяч осіб

01:31, 16 грудня 2015
Суспільство
106 0

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявляє, що чисельність переселенців з окупованого Росією Криму становить 35 тисяч осіб.

фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на щорічній зустрічі Меджлісу кримськотатарського народу з главами дипломатичних місій в Україні.

Джемілєв нагадав, що після втечі в Росію колишнього президента Віктора Януковича, Крим опинився під окупацією.

«І в Криму встановився режим, який набагато гірший за режим Януковича, він навіть гірший від того радянського тоталітарного режиму, проти якого кримські татари за елементарне право повернутися на свою батьківщину і відновити свої громадянські й національні права, боролися впродовж багатьох десятиліть», - заявив Джемілєв.

У цьому зв'язку він розповів, що в Криму після окупації здійснюються обшуки, арешти, викрадення і вбивства людей, довільна депортація, примус до депортації, притягнення людей до відповідальності за висловлення власних поглядів і приниження національної та людської гідності.

Читайте такожРада визнала геноцид кримських татар і назвала політику Росії щодо них етноцидом

«Уся лють окупантів, здебільшого, обрушується на кримських татар. З приблизно понад 100 обшуків, проведених на території Криму з моменту окупації, більш як 95% проведені в будинках, школах, мечетях і оселях кримських татар. Переважна більшість кинутих до в'язниці, заарештованих, викрадених і вбитих - також кримські татари. З приблизно 35 тис. тих, хто вимушено залишили територію Криму після окупації, знову ж, (більшість) кримські татари», - заявив Меджліс.

Читайте такожОкупанти проводять обшуки в будинку екс-гендиректора кримськотатарського телеканалу АТР Ельзари Ислямовой

Лідер кримськотатарського народу зазначив, що через імперську політику РФ кримські татари як корінне населення Криму стали національною меншиною.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter