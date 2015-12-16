Джемілєв: чисельність переселенців з окупованого Криму становить 35 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на щорічній зустрічі Меджлісу кримськотатарського народу з главами дипломатичних місій в Україні.

Джемілєв нагадав, що після втечі в Росію колишнього президента Віктора Януковича, Крим опинився під окупацією.

«І в Криму встановився режим, який набагато гірший за режим Януковича, він навіть гірший від того радянського тоталітарного режиму, проти якого кримські татари за елементарне право повернутися на свою батьківщину і відновити свої громадянські й національні права, боролися впродовж багатьох десятиліть», - заявив Джемілєв.

У цьому зв'язку він розповів, що в Криму після окупації здійснюються обшуки, арешти, викрадення і вбивства людей, довільна депортація, примус до депортації, притягнення людей до відповідальності за висловлення власних поглядів і приниження національної та людської гідності.

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«Уся лють окупантів, здебільшого, обрушується на кримських татар. З приблизно понад 100 обшуків, проведених на території Криму з моменту окупації, більш як 95% проведені в будинках, школах, мечетях і оселях кримських татар. Переважна більшість кинутих до в'язниці, заарештованих, викрадених і вбитих - також кримські татари. З приблизно 35 тис. тих, хто вимушено залишили територію Криму після окупації, знову ж, (більшість) кримські татари», - заявив Меджліс.

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Лідер кримськотатарського народу зазначив, що через імперську політику РФ кримські татари як корінне населення Криму стали національною меншиною.