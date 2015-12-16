Міноборони не має відмовлятися від аутсорсингу в сфері харчування військових - представник НАТО

11:25, 16 грудня 2015
Суспільство
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За словами представника NSPA, винятки існують, але всі супутні роботи з прибирання приміщень, миття посуду та інші господарські функції у країнах НАТО виконують цивільні фірми.

Бюлент Тюдеш / Фото УНИАН

Якщо українська армія взяла курс на досягнення стандартів НАТО, Міноборони не може відмовлятися від аутсорсингу у сфері харчування військовослужбовців.

Продовольчим забезпеченням та організацією харчування в країнах Північно-Атлантичного Альянсу займаються виключно спеціалізовані комерційні компанії, які залучені для роботи на аутсорсингу.

Про це сьогодні в Києві заявив представник Агентства з матеріально-технічного забезпечення та закупівель НАТО (NSPA) Др. Бюлент Тюдеш.

«В арміях країн НАТО для забезпечення харчуванням солдатів використовується аутсорсинг, тобто цивільні компанії», - пояснив він.

За словами представника NSPA, рідкісні винятки існують, але всі супутні роботи з прибирання приміщень, миття посуду та інші господарські функції виконують цивільні фірми, а не військовослужбовці.

«Але що стосується миття посуду та прибирання – все на аутсорсингу», - підкреслив Бюлент Тюдеш.

Він також зазначив, що в переважній більшості армій НАТО до послуг «військових кухарів» не вдаються навіть в ході військових операцій, коли використання обладнання для приготування їжі неможливо. У таких випадках солдатам видають пайки, які називають «раціонами».

Коментуючи ініціативи щодо децентралізації системи продовольчого забезпечення у Збройних Силах України, представник НАТО розповів, що в Альянсі не дроблять закупівлю послуги з надання харчування на дрібні контракти. Адже вимоги до компаній-постачальників досить жорсткі. Необхідно найсуворіше дотримання всіх стандартів - від гігієни, до охорони праці. Зрозуміло, що дрібні фірми, які не мають досвіду, не зможуть забезпечити належний рівень виконання контракту, але і монополізація одним контрактером всієї армії теж не вітається.

«Не може в державі бути один виконавець робіт для всієї армії», - каже представник НАТО.

Коментуючи витрати на харчування військовослужбовців Альянсу, він розповів, що єдиного стандарту не існує, і сума варіюється в певному діапазоні, але вона набагато вища, ніж в українській армії, де на харчування військовослужбовця витрачається близько 58 гривень на добу.

«Що стосується витрат на харчування військовослужбовців армій країн НАТО, воно залежить від країни і того, яким чином побудований процес. В якості прикладу можу навести бійців НАТО в Афганістані, там триразове харчування, яке коштує близько 20 євро на добу на військовослужбовця (понад 500 гривень – Ред.). Солдат їсть, скільки хоче», - підкреслив Бюлент Тюдеш.

Нагадаємо, Міноборони на базі двох військових частин у Львові та Одесі проводить експеримент щодо відмови від аутсорсингу в організації харчування військовослужбовців. Народний депутат Дмитро Тимчук і екс-міністр оборони Анатолій Гриценко заявили, що це суперечить завданню, яке дав Президент України міністру оборони Степану Полтораку – перевести українську армію на стандарти НАТО. Експерти також розкритикували спробу проводити закупівлі продовольства на рівні командирів частин, так як це економічно недоцільно, загрожує зниженням контролю та ризиками корупції.

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