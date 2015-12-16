Бойовики висунули "Шахтарю" ультиматум: або граєте в "чемпіонаті ДНР", або можете забути про Донецьк

"У нас немає ніяких підстав, щоб проводити футбольні матчі першості України. Тому ФК "Шахтар" може повернутися у Донецьк, якщо відмовиться від українського чемпіонату з футболу. "Шахтар" може грати в Донецьку, але тільки в першості "ДНР", - сказав один з так званих міністрів "ДНР" Михайло Мішин, передають Новини Донбасу.

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"Ніхто не виганяв ФК "Шахтар" з Донецька. Керівництво клубу саме ухвалило рішення виїхати зі столиці "ДНР". Отже, тепер повернення цього клубу в Донецьк можливе тільки з дотриманням вимог керівництва нашої республіки", - додав він.

Нагадаємо, останній матч на своєму домашньому стадіоні "Донбас Арені" "Шахтар" провів 2 травня 2014 року проти "Іллічівця". В даний час команда проводить домашні поєдинки Прем'єр-ліги в різних містах України, а в єврокубках грає у Львові.