Адвокат Савченко пообіцяв сюрприз Путіну

Про це Фейгін написав у своєму обліковому записі в Twitter.

"Завтра о 12:00 перед самою прес-конференцією Путіна чекає сюрприз від нас. Дочекаємося завтрашнього дня!", - написав він.

Фейгін також закликав журналістів, які акредитувалися на прес-конференцію Путіна, задати йому питання про обмін Надії Савченко на російських ГРУшників.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Фейгін приїжджав до Києва, щоб вивчити можливість її обміну на затриманих російських ГРУшників Єрофєєва і Александрова.