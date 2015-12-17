У Донецькій області коригувальницю "ДНР" посадили на 8,5 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури, вирок у цій справі було оголошено 14 грудня.

Під час судових слухань встановлено, що 35-річна мешканка Артемівського району Донецької області з лютого по червень 2015 року за власною ініціативою вступила в ряди терористичної організації «ДНР». Жінка регулярно по мобільному телефону передавала бойовикам дані про артилерійські позиції, переміщення, дислокацію, кількість і види озброєння військовослужбовців і військової техніки ЗСУ.

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Дії інформаторки кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Державним обвинувачем у ході судових слухань повністю доведена вина жінки, однак сама вона свою провину не визнала.

Суд визнав жінку винною в участі в терористичній організації і призначив покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі.

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