У НАБУ продемонстрували зразки одягу Управління спецоперацій (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що у відповідь на запити журналістів у Бюро продемонстрували зразки форменого одягу, взуття та іншого обмундирування, закупленого для Управління спецоперацій, аналогів яких за характеристиками та якістю в Україні немає.

"Працівники Управління спеціальних операцій НАБУ отримали найкраще обмундирування за співвідношенням ціна-якість і готові до виконання покладених на них обов’язків", - переконаний директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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«В одній з груп соціальної мережі Facebook, а згодом і в ЗМІ, було поширено перелік видатків на закупівлю спецодягу, який нібито призначений для детективів НАБУ. Хочу підкреслити, що одяг та взуття, про які йдеться, було придбано для працівників Управління спеціальних операцій. Я категорично не згодний з оцінками деяких користувачів соціальних мереж, що уніформу для спецпризначенців можна було б купити дешевше. Національне антикорупційне бюро України – єдине бюро у світі, яке має у своєму штаті спеціальний підрозділ, створений для затримання підозрюваних у вчиненні корупційних правопорушень, для захисту свідків та працівників НАБУ. Щоб виконувати дані функції, спецназівець має бути готовим до будь-яких погодних умов. Тож для нас дуже важливо було закупити якісний одяг і взуття», - пояснив А.Ситник.

Заступник директора Бюро Анатолій Новак в свою чергу зазначив: «Ми обрали компанію «5.11». Ті, хто розуміється на проведенні спеціальних операцій, знають, що це хороший баланс ціни, якості та зручності використання. Аналогічний одяг використовується у Нацгвардії та поліції».

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«Нагадую, що середня зарплатня працівника рядового складу Управління спецоперацій складає 5500 грн. Переконаний, хлопці заслуговують на гідні умови праці та належне матеріальне забезпечення», - додав А.Новак.