Кабмін ухвалив створювати індустріальні парки

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію створення індустріальних (промислових) парків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, метою Концепції є визначення механізму реалізації державної політики у сфері створення і розвитку індустріальних (промислових) парків в Україні для сприяння залученню інвестицій.

Реалізація Концепції передбачає три етапи. На першому (організаційному) етапі (2006-2007 рр.) планується підготувати нормативно-правову базу для створення і функціонування індустріальних парків, а також визначити перспективні території для їх розташування на основі конкурсного відбору проектів заснування таких парків, реалізувати ряд пілотних проектів. На другому етапі (2008-2010 рр.) передбачається реалізувати ряд пілотних проектів зі створення індустріальних парків. Третій етап (з 2009 року) включає проведення комплексного аналізу результатів пілотних проектів.

Концепцією визначене впровадження пілотних проектів індустріальних парків в АР Крим, Київській, Львівській, Одеській і Харківській областях, за результатами реалізації яких в інших регіонах передбачене створення мережі таких парків.

Координацію роботи з реалізації Концепції покладено на Міністерство економіки.