Міноборони відмовилося від збору даних про національність та майновий стан призовників (документ)

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Зазначається, що у зв’язку з непоодинокими випадками незаконного збирання військовими комісаріатами персональних даних майбутніх призовників та членів їхніх родин, омбудсмен Валерія Лутковська звернулася з поданням до міністра оборони Степана Полторака щодо усунення порушень конституційного права на приватність.

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У «Довідці про родину призовника», яку вимагали заповнити військові комісаріати від майбутніх призовників, необхідно було вказувати персональні дані призовника та його батьків, які є «чутливими» персональними даними і обробка яких заборонена відповідно до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (стаття 6) та закону України «Про захист персональних даних» (стаття 7).

У листі Міноборони, яке надійшло у відповідь на адресу Лутковської, зазначається, що міністерством вжито відповідних заходів, зокрема проведено роз’яснювальну роботу з посадовими особами військових комісаріатів щодо дотримання вимог законодавства стосовно військового обліку призовників та захисту персональних даних.

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Зокрема, повідомляється, що наявні бланки «Довідка про сім’ю призовника», в яких зазначено «національність», «оклад», «стан здоров’я», «майновий стан призовника», вилучені з особових справ призовників та знищені встановленим порядком. Відповідні пункти надалі будуть вилучені з тексту бланків вказаних довідок.