Черговий бойовик залишив "ДНР", не бажаючи бути "гарматним м'ясом" (відео)

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Восени 2014 року мешканець Донецької області добровільно вступив до лав бойовиків, чергувавши на блокпостах та патрулювавши вулиці Донецька.

"З часом він усвідомив, що його та інших "рядових" бойовиків підконтрольні російським спецслужбам ватажки використовують як гарматне м'ясо", - зазначає СБУ.

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Однак, незважаючи на постійну антиукраїнську пропаганду та залякування керівництва, чоловік вирішив повернутися на контрольовану Україною територію.

З його слів, зараз він перебуває у Слов'янську.

"Сьогодні чоловік перебуває вдома зі своїми батьками та чекає звільнення від кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку. Він переконаний, що війну потрібно припиняти і повертатися до мирного життя, до чого закликає всіх учасників незаконних збройних формувань", - зазначається у повідомленні.