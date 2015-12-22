Ще одне українське місто визнало Росію країною-агресором

16:35, 22 грудня 2015
Суспільство
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Южненська міська рада підтримала звернення Верховної Ради до міжнародних організацій про визнання Російської Федерації країною-агресором, а так званих "ДНР" і "ЛНР" - терористичними організаціями.

odessamedia.net

Про це повідомляє "Думська".

Таке рішення збори прийняли на сьогоднішній сесії.

За проголосували 15 з 26 депутатів зборів.

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Як повідомляв УНІАН, 16 грудня міськрада Одеси не стала розглядати питання про визнання РФ країною-агресором.

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