Ще одне українське місто визнало Росію країною-агресором

Южненська міська рада підтримала звернення Верховної Ради до міжнародних організацій про визнання Російської Федерації країною-агресором, а так званих "ДНР" і "ЛНР" - терористичними організаціями.

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