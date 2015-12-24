Судді, яка дозволила обшуки у "діамантових прокурорів", висунуто підозру - Сакварелідзе

Про це повідомив заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе, передає Українська правда.

Він уточнив, що підозра висунута не у справі "діамантових прокурорів", але пов’язана із нею.

За словами заступника генпрокурора, Приндюк "шантажували, щоб вона визнала, що справа "діамантових прокурорів" сфальшована, однак суддя відмовилася це робити".

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"Зараз вона на стаціонарному лікуванні, їй намагалися вручити підозру в лікарні. За моєю інформацією, їй надіслали підозру поштою", - сказав Сакварелідзе.

Він також повідомив, що розслідування у справі Шапакіна-Корнійця завершилося, обвинувальний акт передадуть до суду найближчими днями.

"Сьогодні генпрокурор відповідає за слідство, йому підпорядковуються всі зами, в тому числі і я. Якщо він це захоче зупинити - зупинить. Не захоче - не зупинить", - додав Сакварелідзе.

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Як повідомляв УНІАН, Корнійця і першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня. За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів і коштовності.

Як заявили в СБУ, встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. доларів, а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

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Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

31 липня Корнієць вийшов із СІЗО після внесення застави.

Водночас 21 жовтня Печерський райсуд Києва почав розгляд питання про обрання Корнійцю нового запобіжного заходу, оскільки йому було пред'явлено нові підозри.

22 жовтня суд обрав йому як запобіжний захід заставу в 3 млн 45 тис. грн.

19 листопада Печерський суд розглядав клопотання прокуратури про взяття під варту Корнійця через невнесення ним застави в обумовлені законом терміни за другою частиною обвинувачення. Зокрема, суд не задовольнив клопотання прокуратури про арешт Корнійця.