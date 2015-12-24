В Ізмаїлі чоловік кинув гранату в поліцейських, двоє поранені

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Національної поліції в Одеській області, близько 20:00 до чергової частини Ізмаїльського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у дворі будинку по вулиці Енгельса, 3 загрожує підірвати гранату.

На місце події виїхало керівництво ізмаїльської поліції, був направлений наряд патрульної служби, двоє співробітників якої першими прибули на місце події.

Як зазначили у відділі комунікацій, побачивши патрульних, зловмисник спробував втекти. При цьому він кілька разів вистрілили у бік правоохоронців з пістолета, а також кинув гранату.

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«В результаті двоє поліцейських отримали поранення. Їм надали першу медичну допомогу. Зараз їх життю та здоров'ю нічого не загрожує», - заявили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

30-річний зловмисник затриманий. У нього вилучено пістолет марки Zoraki. На місці події працює слідчо-оперативна група.

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