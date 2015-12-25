Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим

Привітання він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Порошенко побажав родинного затишку, здоров’я та миру.

"Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим. У ці радісні дні бажаю родинного затишку, здоров’я та миру", - йдеться в повідомленні.