Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим
06:00, 25 грудня 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.
Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим / Фото УНІАН
Привітання він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, Порошенко побажав родинного затишку, здоров’я та миру.
"Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим. У ці радісні дні бажаю родинного затишку, здоров’я та миру", - йдеться в повідомленні.
Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим.У ці радісні дні бажаю родинного затишку, здоров’я та миру!Ілюстрація: Катерина КосьяненкоPosted by Петро Порошенко on Thursday, December 24, 2015
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