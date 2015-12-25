Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим

06:00, 25 грудня 2015
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Фото УНІАН

Привітання він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Порошенко побажав родинного затишку, здоров’я та миру.

"Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим. У ці радісні дні бажаю родинного затишку, здоров’я та миру", - йдеться в повідомленні.

Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим.У ці радісні дні бажаю родинного затишку, здоров’я та миру!Ілюстрація: Катерина Косьяненко

Posted by Петро Порошенко on Thursday, December 24, 2015
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