Військовим виплатили вже 94 мільйони за участь в бойових діях в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Міністерства оборони Олексій Чорнобай.

"Тривають виплати грошових винагород військовослужбовцям Збройних сил України, що беруть участь в антитерористичній операції. На даний момент за безпосередню участь у бойових діях 21 тисяча українських військовослужбовців отримали майже 94 мільйони гривень", - сказав Чорнобай.

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Також він повідомив, що станом на сьогоднішній день сім'ям загиблих військовослужбовців Збройних сил-учасників АТО виплачено 1 123 мільйони гривень одноразової грошової допомоги, ще майже 281,5 мільйона гривень учасники АТО отримали в зв'язку з пораненнями або інвалідністю.