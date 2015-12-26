Суд задовольнив клопотання прокурора: Корбана примусово доставлять на засідання

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Микола Чаус.

Згідно з постановою судді, Корбана повинні доставити до суду на 14.00.

Під час зачитування ухвали в залі судових засідань відбулась сутичка між народним депутатом Андрієм Денисенком та правоохоронцями.

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Під час зачитування ухвали Денисенко звинуватив суддю у продажності, і заявив, що "суддя горітиме у пеклі".

В ухвалі суду йдеться, що "суд приходить до висновку про можливість надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу".

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Суддя Чаус заявив, що Корбан за станом здоров'я може брати участь у судовому засіданні.

У цей момент депутат Денисенко перервав зачитування ухвали і назвав суддю «злочинцем».

"Ми бачимо, що ви продажний суддя! Ви куплена людина. Ви зараз озвучуєте заздалегідь написане рішення!", - заявив Денисенко.

Депутат наголосив: "Ви обслуговуєте Шокіна, і ви будете горіти у пеклі разом із Шокіним".

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Денисенко кинув у суддю кілька пляшок з водою, правоохоронці відтіснили Денисенка, а суддя своєю чергою продовжив зачитувати ухвалу. Денисенко потім почав кричати, щоб суддя став "на коліна перед людьми".

Як повідомляв УНІАН, силовики 25 грудня перевезли Корбана із Дніпропетровська до Києва для примусового проведення судово-медичної експертизи.

В Генпрокуратурі заявили про сумніви, що політик дійсно має проблеми зі здоров'ям.

Водночас увечері 25 грудня Корбану в Інституту ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він залишається у медзакладі.

Сьогодні Дніпровський районний суд Києва розглядає клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану.