Окупаційна влада Криму назвала підтримку Туреччиною учасників блокади "ударом у спину"
16:26, 26 грудня 2015Суспільство
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Підтримка Туреччиною блокади Криму, про яку раніше заявив координатор Ленур Іслямов, є черговим ударом в спину.
REUTERS
Про це в інтерв'ю «Російській службі новин» заявив так званий губернатор Севастополя Сергій Меняйло.
«Це неправильно. Це черговий удар в спину для Росії. Туреччина показує своє справжнє обличчя. Вона показало його, коли збила наш літак, намагалася показати під час інциденту в море з їх шхуною», - сказав він.
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Раніше Ісламов заявив, що Туреччина надасть допомогу у формуванні в Україні добровольчого батальйону імені Номана Челебиджихана, в який входять представники кримсько-татарського народу. Основним завданням батальйону стане охорона кримських кордонів.
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