СБУ затримала бойовика-артилериста "ДНР"

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що з листопада 2014 року зловмисник перебував у складі незаконних збройних формувань як навідник гаубичного дивізіону Д-30 та водій-механік й навідник самохідної установки «Гвоздика». Брав участь бойових діях проти українських підрозділів, захоплював будівлі, охороняв блокпости терористів, у складі так званих «груп швидкого реагування» виїжджав перевіряти інформацію про переміщення Збройних сил України.

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Терорист був затриманий під час перетину контрольного пункту в’їзду-виїзду «Зайцеве».

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

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