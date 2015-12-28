Суд проігнорував рекомендації ВРЮ, розглядаючи справу Корбана у нічний час доби - Портнов

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український політик і колишній заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

За його словами. ці рішення були прийняті пропрезидентською Вищою радою юстиції всього місяць тому вже після прийняття президентського Закону про право на справедливий суд.

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"Виходячи з того, що Дніпровський суд Києва за вказівкою влади засідала сьогодні всю ніч, президентський пафос судова реформи виглядає абсолютним фарсом", - заявив Портнов.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Дніпровський райсуд Києва почав розгляд клопотання Генпрокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану з домашнього арешту на утримання під вартою. Термін домашнього арешту завершується 31 грудня. 28 грудня суд вирішив взяти Корбана під варту на два місяці.