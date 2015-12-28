Ініціатива "21 листопада" презентувала мультимедійний проект, присвячений подіям Революції Гідності

28 грудня 2015 року Ініціатива "21 листопада" представила громадськості мультимедійний проект, завданням якого є спроба знайти відповідь на запитання "Чи перемогла Революція Гідності?".

Учасники Ініціативи вважають необхідним пам'ятати події дворічної давнини та ті втрати, яких зазнає Україна на шляху до свободи та впровадження європейських цінностей.

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Учасники Ініціативи наголошують, що Революція Гідності не закінчилась, вона триває у різних вимірах: політичному, культурному, економічному та багатьох інших. Та сьогодні потрібно переходити до етапу еволюції, котрий здатен забезпечити Україні сталий розвиток.

До Ініціативи входять представники культури, релігійні діячі, філософи та підприємці, саме тому мультимедійний проект "Чи перемогла Революція Гідності?" дає різносторонній погляд на ситуацію, що склалася в державі.

Ознайомитися з проектом можна тут.