На Тернопільщині поліцейський побив депутата-УКРОПівця через суперечку про участь у Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, начальник обласного управління поліції Олександр Богомол сьогодні під час прес-конференції повідомив, що інцидент стався ввечері 27 грудня в селі Бариш Бучацького району біля місцевого кафе.

Поліцейський там відзначав свій день народження, депутат – відпочивав з друзями.

"Встановлено, що між депутатом та сержантом, який зараз перебуває у відпустці після АТО, виник конфлікт. Є свідки, які стверджують, що депутат почав заявляти, кого він буде люструвати. Між чоловіками виник конфлікт з приводу того, хто де був під час Євромайдану і хто більше зробив для держави. Врешті за межами кафе відбулася бійка, після якої депутата доставили в Бучацьку районну лікарню зі струсом мозку та забоями голови", – розповів Богомол.

Він також спростував розповсюджену депутатом в місцевих ЗМІ інформацію, що нібито поліцейські не хотіли їхати на його виклик.

"Виклик в райвідділ поступив о 22:20, о 22:55 оперативна група вже була на місці події", – зазначив Богомол.

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За його даними, після документації бійки було відкрито кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень).

Богомол додав, що оцінку діям поліцейського дасть додаткове розслідування внутрішньої служби поліції.

Водночас він наголосив, що даний конфлікт був побутовим, а поліцейський перебував поза виконанням службових обов'язків.

Як повідомляють "Тернополяни", мова йде про депутата Монастириської міської ради від партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Василя Меуша.

"Я з друзями спокійно відпочивав у "Кав’ярні". За іншим столом сиділа компанія мого однокласника, а тепер старшого лейтенанта Бучацького відділення Національної поліції Стасіва Романа Романовича. Між мною та правоохоронцем відбулася словесна перепалка щодо моєї участі у подіях Майдану, де я отримав поранення. Поліціянт не тільки заперечував будь-яку мою участь у революційних подіях, а ще й насміхався. У свою чергу, він апелював власною участю в АТО у складі міліцейських підрозділів", - розповів виданню сам Меуш.

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Зазначається, що друзі депутата вирішили не брати участі у бійці, і в результаті один проти шести супротивників Меуш отримав значні пошкодження обличчя, а його одяг "непридатний для подальшого користування".

"Компанія з шести чоловіків, очолювана Василем Стасівим кинулися на мене і почали бити. Мене били в обличчя. Сильно розбили ніс. Найприкріше у цій історії те, що на мій виклик не реагує поліція. Я кілька разів набирав "102", давав детальну інформацію про подію. Та протягом більше як години жоден патруль так і не прибув. На іншій стороні слухавки мені говорять, що розберуться зі своїм працівником", - заявив потерпілий.