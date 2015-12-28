"Укроборонпром" поставить армії безпілотник Spectator, розроблений студентами КПІ (фото)

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, до кінця 2015 року поставить українським військовим безпілотні апарати Spectator, йдеться в повідомленні концерну.

Зокрема, зазначається, що безпілотник був розроблений студентами Київського політехнічного інституту і вироблений на підприємстві "Меридіан", що входить до складу "Укроборонпрому".

"Українські військові до кінця 2015 року отримають сучасні безпілотні авіаційні комплекси (БПАК) "Spectator". БПАК складаються з наземної станції керування і 3 безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ці безпілотники малопомітні через свої розміри. Електрична силова установка має низький рівень шуму. Максимальна висота безпілотників становить 2 км, швидкість - до 120 км/год, а тривалість безупинного польоту - до 2 годин.

"Безпілотник не потребує спеціальних вимог до стартового майданчика і додаткових пристроїв для зльоту - він може стартувати навіть з руки. Пристрій можна додатково оснастити камерою денного/нічного бачення з 10-кратним зумом, тепловізійною і мультиспектральною камерами, фотокамерою високою роздільною здатністю, датчиком радіаційного фону та іншим обладнанням", - наголосили в концерні.

В "Укроборонпромі" також зазначили, що Spectator може застосовуватися і з цивільною метою: розвідувати і моніторити водні і лісові масиви, нафто- і газопроводи, державний кордон, здійснювати аерофотозйомку і застосовуватися в пошуково-рятувальних операціях.

Наземна станція БПАК забезпечує прийом і передачу сигналів для безпілотника на відстані до 30 км. Командно-телеметричний канал передає інформацію про стан, параметри польоту і координати цілей, а також забезпечує програмування системи автоматичного управлінням безпілотного літального апарату.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" спільно з польською компанією Huta Stalowa Wola має намір найближчим часом розробити два нові типи самохідних гармат на базі виготовленої в Україні бронетехніки. Одним з проектів є створення 120-мм самохідного міномета на шасі БТР-4Е, а другим - 155-мм самохідної гаубиці на базі шасі танка БМ "Оплот". Крім того, наступного року концерн представить модернізовану РЛС "Кольчуга".

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить більш як сотня підприємств ОПК України.