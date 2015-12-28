Уряд призначив повторний конкурс на дві посади у Нацагентстві запобігання корупції

Про це йдеться розпорядженні Кабміну №1379 від 25 грудня.

Уряд встановив, що документи для участі у повторному конкурсі з відбору кандидатів на посади членів Нацагентства з питань запобігання корупції можуть бути подані з 4 по 18 січня 2016 року.

Згідно вимог конкурсу, кандидати повинні бути громадянами України, досягти 35-річного віку, мати вищу освіту, володіти державною мовою та бути здатними за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати службові обов’язки члена Нацагентства.

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Кандидати мають подати заяву, копію паспорта громадянина України, автобіографію, інші передбачені законом документи для проведення спеціальної перевірки, а також надати інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень, ділову репутацію.