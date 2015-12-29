ЗМІ: У порту Стамбула вибухнула вантажівка з українськими номерами

У порту Хайдарпаша у Стамбулі на стоянці вибухнула вантажівка.

Про це повідомляє Milliyet. Автомобіль, за словами очевидців, мав українські номерні знаки. За попередньою інформацією, вибух стався після того, як автомобіль загорівся. Читайте такожУ центрі Харкова пролунав вибух, другий за тиждень Імовірно, причиною вибуху могло стати займання пального. Водій автомобіля отримав легкі поранення і був госпіталізований.

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