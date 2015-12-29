ЗМІ: У порту Стамбула вибухнула вантажівка з українськими номерами
07:27, 29 грудня 2015Суспільство
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У порту Хайдарпаша у Стамбулі на стоянці вибухнула вантажівка.
Імовірно, причиною вибуху стало займання пального / twitter.com/140journos
Про це повідомляє Milliyet.
Автомобіль, за словами очевидців, мав українські номерні знаки.
За попередньою інформацією, вибух стався після того, як автомобіль загорівся.
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Імовірно, причиною вибуху могло стати займання пального.
Водій автомобіля отримав легкі поранення і був госпіталізований.
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