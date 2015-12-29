МВД: За тиждень на блокпостах було затримано 12 пособників терористів "ДНР"
На блокпостах в Донецькій області за останній тиждень було виявлено 12 осіб, які підтримують зв'язок з учасниками незаконних збройних формувань і один безпосередній бойовик "ДНР".
Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС у Донецькій області.
Крім того, були затримані три людини, які перебували в розшуку за скоєння кримінальних злочинів і один чоловік, який вважався безвісти зниклим.
"Співробітниками підрозділів організації діяльності блокпостів здійснюється суворий контроль за перевезенням вантажів. Так, тільки за останній тиждень виявлено 25 випадків незаконного перевезення вантажів", - повідомляють в поліції.
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Наголошується, що найбільша кількість таких порушень пов'язано з незаконними перевезеннями виробів з металу.
"Виявлено 7 фактів транспортування металобрухту без відповідних документів загальною вагою близько 17 тонн", - додали в МВС.
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Також протягом тижня були зафіксовані факти незаконного перевезення хвойних дерев, продуктів харчування, деревини, алкоголю.