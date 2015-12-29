У Росії помер генерал, який керував операцією з анексії Криму

Про це повідомляється на сайті Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища.

У зверненні зазначено, що Шушукін має бойовий досвід, "отриманий в операціях з відновлення конституційного порядку в республіках Північного Кавказу і Югославії".

На сторінці рязанських десантників в YouTube уточнюється, що причиною смерті 52-річного офіцера стала зупинка серця.

Журналіст, радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський написав у Facebook, що Шушукіін командував військовою операцією РФ під час анексії Криму в 2014 році.

"Шушукин очолював десантний контингент від РФ у кримській операції. До цього – операція в Осетії. Така ось "іронія долі", – зазначив Речинський.

Шушукін обіймав посаду заступника начальника штабу повітряно-десантних військ РФ з 2013 року. До цього він понад чотирьох років очолював 4 російську гвардійську військову базу, яка дислокується в Південній Осетії.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.