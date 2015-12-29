У 2015 році у країнах ЄС лікування пройшли понад 600 військовослужбовців - МЗС
Директор Департаменту політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв заявляє, що за сприяння МЗС у 2015 році у країнах Європейського Союзу лікування пройшли понад 600 військовослужбовців.
Про це він сказав в ефірі 5 каналу.
Представник МЗС розповів про основні здобутки української дипломатії у 2015 році.
"Ми змогли скоординувати діяльність всіх органів влади у тому, щоб повернути майже 300 людей із зон стихійних лих, як це було в Непалі. Понад 380 громадян України були звільнені з в'язниць у всьому світі. Ми також надали сприяння у лікуванні наших військових. Понад 600 військових пройшли лікування у країнах Європейського Союзу, і пройшли реабілітацію", - сказав Макеєв.
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Також він повідомив, що продовжується робота з вдосконалення консульської служби України за кордоном, яка працює для громадян.