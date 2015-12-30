1+1 медіа вимагає роз'яснень у трактуванні чинного законодавства у сфері медіа

Сьогодні, 30 грудня, 1+1 медіа було надіслано офіційних листів до міністра культури, голови Комітету Верховної Ради з питань культури та духовності, голови Комітету Верховно Ради з питань свободи слова та інформаційної політики голови Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, голови Державного агенства України з питань кіно. Листи однакові за змістом та причиною для такого звернення стали нові списки персон нон грата та відсутність єдиного трактування законів, які регулюють правила показу російських телесеріалів.

За таких обставин, які існують сьогодні, ані суб’єкти телевізійного ринку, ані телеглядачі, не розуміють, у якому правовому полі вони насправді знаходяться. Чи заборонено в Україні розповсюдження й демонстрування аудіовізуальних творів (в тому числі фільмів), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті Міністерства культури України? Чи є обов’язковим до виконання (в тому числі для державних органів) оприлюднений наразі на офіційному веб-сайті Міністерства культури України Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, а якщо ні – то навіщо такий перелік розміщено на сайті? Чи має Державне агентство України з питань кіно право на свій розсуд приймати рішення про те, призводить чи ні участь такої особи в фільмі до відмови у видачі або анулювання державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів? Які серіали виробництва країни-агресора мають право показу в Україні?

«Ми дуже занепокоєні ситуацією, яка склалась та спекуляціями навколо закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» з одного боку, та намаганнями держави створювати нові і нові переліки персон нон грата та таким чином, забороняти продукти, які вже мають прокатні посвідчення, з іншого боку. Наразі повністю відсутній механізм контролю за дотриманням чинного законодавства та розмита відповідальність органів державної влади. Ми закликаємо регуляторів та учасників ринку приєднатись до широкої дискусії мета якої – виробити механізми та принципи роботи ринку у нових реаліях. Вкрай важливо, щоб індустрія погодилась сумлінно виконувати законодавства та не шукати можливостей для маніпуляцій заради власних бізнес інтересів. 1+1 медіа готова виступити ініціатором такої першої дискусії та надати площадку для проведення. Відповідні запрошення ми розішлемо відразу після Різдвяних свят» - прокоментував заяву Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа.